В Ивделе детский сад выплатит компенсацию за обморожение ног своего воспитанника

В Ивделе прокуратура отсудила у детского сада компенсацию за травмирование воспитанника во время прогулки. Мальчик обморозил ноги, после чего был доставлен в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 27 декабря прошлого года, когда воспитатель вывела группу детей на детскую площадку для прогулки. Там одному из мальчиков снег попал в сапоги, в результате чего он и получил обморожение нижней трети голеней I степени. Ребенка доставили в ГБУЗ Свердловской области "Ивдельская центральная районная больница". Позднее маленького пациента перевели на амбулаторное лечение.

В интересах ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление, где требовала взыскать с детсада компенсацию морального вреда. Суд стал на сторону пострадавшего и обязал дошкольное учреждение выплатить семье воспитанника 10 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.