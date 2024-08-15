15 Августа 2024
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Фото: Алексей Дидух

Петербургские художники украсили муралами отдаленный поселок на Ямале 

Петербургские художники создали в Новом Порту Ямало-Ненецкого автономного округа серию арт-объектов, которые расположились по ходу экскурсионного маршрута северного поселка. Куратором проекта стал стрит-артист Максим Има. Художник рассказал Накануне.RU, что вместе с ним над муралами трудились еще четыре человека.

В результате местный магазин, фундаментом которого была старая баржа, превратился в судно с мультяшным матросом - в этом месте часто гуляют дети, поэтому авторы уверены, что яркая картинка будет поднимать им настроение. На серой котельной появился большой мурал с гагарой. Метеостанция, под которую когда-то приспособили цилиндрический блок, обзавелась гармоничным пейзажем, а пожарная цистерна – травой и тундровыми цветами. Все арт-объекты располагаются по ходу экскурсионного маршрута жительницы Нового Порта Анны Крейды "Пешим ходом". Северянка уверена, что об отдаленном поселке, имеющем вековую историю, можно многое рассказать. 

Инициатива Анны стала победителем грантового конкурса программы "Родные города", который в Ямальском районе реализует "Газпромнефть-Ямал". Как отметил заместитель генерального директора предприятия по организационным вопросам Евгений Захаров, уже девять лет нефтяники поддерживают создание арт-объектов в Арктике. 

"В этом году художники оформили несколько объектов села Новый Порт, кроме того, они провели кропотливую работу, собрав по крупицам факты о каждом здании. В итоге, в перспективе получится уникальный проект, благодаря которому местные жители смогут по-новому взглянуть на родное село, а гости района познакомиться с историей этого уникального края", - подчеркнул Евгений Захаров.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, такие проекты – весомый вклад в развитие комфортной среды в северных муниципалитетах. Красочные муралы согревают людей своим теплом на просторах тундры и дают вторую жизнь объектам инфраструктуры.

 

Теги: мурал, арт-объект, Максим Има, Родные города


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