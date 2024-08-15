Роспотребнадзор: Угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Угрозы распространения оспы обезьян в России нет, сообщил Роспотребнадзор.

"В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции",— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В рамках проекта "Санитарный щит" в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Система "Периметр" выявляет граждан с возможными инфекциями, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) чрезвычайной ситуацией международного значения на фоне стремительного распространения болезни в Африке. Очаг вспышки находятся в Демократической республике Конго (ДРК), но болезнь уже выявлена и в соседних странах.

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезвычайная ситуация международного значения – наивысший уровень опасности в международном праве в области здравоохранения.