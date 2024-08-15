В Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера

На всей территории Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14 августа на территории Белгородской области был введен режим ЧС регионального уровня. Гладков пояснил, что эта мера нужна для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Гладкова распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.