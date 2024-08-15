ВСУ стреляли из танков по домам в селе Мартыновка Курской области

Украинские военные, атаковавшие Курскую область, специально расстреливали дома местных жителей. Об этом РИА Новости сообщил проживающий в селе Мартыновка Виталий Скибин.

По его словам, ВСУ появились в Мартыновке 9-10 августа. Они сразу начали прицельно стрелять по домам, в том числе из танков.

"Они постоянно били по хатам… Там сколько домов погорело", — рассказал местный житель.

Село Мартыновка находится в Суджанском районе Курской области. Находится в 15 км от российско-украинской границы, в 80 км от Курска.

9 августа Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что в районе населенного пункта Мартыновка была уничтожена колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".