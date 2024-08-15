В Екатеринбурге проверят поликлинику, где 3-летняя девочка травмировала голову

В Екатеринбурге маленький ребенок получил травму возле детской поликлиники. В причинах инцидента сейчас разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось у поликлиники №4 детской городской больницы №8 Екатеринбурга. По предварительным данным, 3-летняя девочка, находясь с мамой на территории поликлиники, получила травму головы, ударившись ей об острый металлический край ступени крыльца.

Прокуроры оценят соблюдение медучреждением законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Также свою проверку проводит Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас устанавливаются возможные очевидцы инцидента. Выясняется степень тяжести вреда здоровью девочки.

"Произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка", - заверили в ведомстве.