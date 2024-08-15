Агентство Fitch присвоило Украине рейтинг "ограниченный дефолт"

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины с "C" ("дефолт неизбежен") до "RD" ("ограниченный дефолт"). При этом отмечается, что агентство обычно не делает прогнозы по суверенным эмитентам с рейтингом "ССС".

Fitch отозвало рейтинги эмиссии облигаций Украины в иностранной валюте, поскольку они больше не считаются релевантными для покрытия агентства.

Ранее правительство Украины приняло формальный закон, который позволил государству не платить по внешним долгам и продолжать сколь угодно долго вести переговоры о реструктуризации этих долгов, при этом не объявляя дефолт. Де-факто же дефолт произошел, потому что Минфин Украины не погасил купоны 1 августа. До этой даты Киеву не удалось договориться с кредиторами о реструктуризации долга на общую сумму в $20 млрд.