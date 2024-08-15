Глава Екатеринбурга передаст часть зарплаты на помощь жителям Курской области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение, по которому передал часть своей зарплаты на помощь жителям Курской области. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Выступая на заседании коллегии администрации города, градоначальник также призвал других чиновников взять с него пример и удерживать любую на их усмотрение сумму с собственных зарплат. Какую сумму пожелал отдать сам Алексей Орлов, пока неизвестно.

В департаменте информполитики региона отметили, что инициатором идеи стал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он предложил чиновникам выделить средства, с чем согласился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

"В целях сохранения жизни людей требуются дополнительные материально-технические затраты, в числе которых финансовые занимают особое место. Высоко оценивая вашу отзывчивость и уже оказанную дополнительную помощь, надеюсь на продолжение поддержки. Буду благодарен за любое содействие", - сказал Смирнов.

Накануне стало известно, что правительство РФ направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Уральцы же только за неделю отправили две фуры гуманитарной помощи весом более 25 тонн.