ЕГЭ отучил студентов сдавать экзамены - профессор МГУ

ЕГЭ привел к тому, что выпускники школ и студенты вузов уже не могут сдать настоящие экзамены. Об этом рассказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук Леонид Головко на конференции "Эволюция ОГЭ/ЕГЭ в государственные выпускные экзамены".

Сами навыки сдачи ЕГЭ: куда что вписать, в какие клеточки и т.п. - никому не нужны ни в вузе, ни в жизни. Зато ЕГЭ отучил сдавать настоящие экзамены, которых в школе просто нет. В результате студенты юрфака МГУ не способны сдать сессию хотя бы на тройки. Таких уже 78%! Более того, студенты психологически вообще не готовы сдавать экзамены, поскольку никогда их и не сдавали. Это новый феномен, который еще предстоит изучать. А ведь на юрфак приходит элита - для поступления нужны высочайшие баллы по ЕГЭ, что же говорить об остальных, отмечает профессор Головко.

В этом году почти 50 студентов взяли академический отпуск, они просто не стали сдавать ничего, потому что школа к экзаменам не готовит.

"Выпускник, который готовился к ЕГЭ, не способен сдавать экзамен устно, общаясь с преподавателем и отвечая на его вопросы. Отсюда такие плачевные результаты. Невостребованность приобретаемых навыков и отсутствие необходимых для обучения - это фундаментальная проблема", - рассказал ученый.

Другая огромная проблема, которая тоже связана с ЕГЭ, - ранняя профилизация образования. Изучаются только "профильные" предметы. Отсюда вытекает и третья - девальвация аттестата. Выпускник ничего толком не изучал, а натренировался только сдать ЕГЭ по "нужному" предмету. Аргументы же, что детям нужно давать что-то полегче, убийственны для образования и для страны.

Леонид Головко уверен, что необходимы выпускные экзамены по многим предметам, оценивающие комплексный результат обучения в школе, чтобы абитуриент мог поступать куда угодно. А уже в вузах должны быть свои вступительные экзамены, чтобы вуз сам определял, подходит ли ему такой абитуриент или нет. То есть нужна классическая система, а не нынешняя профанация аттестации.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов указывает на то, что и нищенство учителей напрямую связано с ЕГЭ: вместо нормальной зарплаты учителям дали доступ к самому горячему сегменту репетиторского рынка — подготовке к ЕГЭ. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они могут подрабатывать репетиторами.