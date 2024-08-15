Поиски пропавших хантов: обнаружены еще два тела

В Сургутском районе на реке Малый Юган нашли тела еще двух погибших хантов: мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, 8 августа на связь с близкими перестала выходить семья, следовавшая на моторной лодке на стойбище. По данным следствия, всего в лодке находилось семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

По факту безвестного исчезновения и гибели людей Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее спасателями были обнаружены и извлечены из воды тела двух женщин и двух детей.