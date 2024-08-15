Над Каменском-Уральским засняли "мини-смерч"

Жители Каменска-Уральского накануне могли наблюдать необычное природное явление. Его удалось заснять.

Видео публикует паблик "Подслушано Каменск-Уральский". Подписчики утверждают, что ролик был снят 14 августа в районе Монастырки.

"Мини-смерч? Мини-торнадо над Каменском?", - говорится в подписи к видео.

В комментариях предположили, что это могли быть птицы. Однако большинство все-таки склонилось к версии со смерчем. Уральцы шутят, что следующим будет землетрясение.

Напомним, в начале июня в Нижнем Тагиле наблюдали торнадо. Тогда же синоптики рассказали о причинах его появления. А в конце июля жители Сургута (ХМАО) сообщили в соцсетях о смерче.