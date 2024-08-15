ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тобольске

Предотвращен теракт на объекте МВД в Тобольске. Обвинение в приготовление теракта группой лиц по предварительному сговору предъявлено двум жителям региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области.

Не позднее 9 августа, днем, подозреваемые через мессенджер договорились с неустановленным лицом о взрыве административного здания органов внутренних дел. Фигуранты изготовили жидкостные зажигательные смеси - "коктейли Молотова" и самодельное взрывное устройство.

Однако совершить теракт подозреваемые не успели, поскольку были задержаны сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

В схроне, оборудованном фигурантами, обнаружены два самодельных зажигательных устройства по типу "коктейля Молотова" и самодельную бомбу. В квартирах обвиняемых были найдены комплектующие для самодельного взрывного устройства, в мобильных телефонах задержанных - инструкции по изготовлению бомбы, видеозаписи их испытаний.

Обвиняемых допросили, назначен комплекс экспертиз. По ходатайству следствия их отправят под стражу.