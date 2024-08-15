15 Августа 2024
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Фото: Накануне.ru

В Верхней Пышме водитель манипулятора погиб, обесточив несколько микрорайонов

В Верхней Пышме водитель крана-манипулятора погиб, повредив электропровода и обесточив несколько микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Инцидент произошел 14 августа после 20.00. В пожарную часть поступило сообщение о пожаре в СНТ "Белоснежка 49" Верхней Пышмы. Оказалось, что водитель повредил краном провода в 110 кВ. От электроудара он погиб, а находившийся рядом садовый дом загорелся. Огнем было повреждено 64 кв.м., однако огнеборцам удалось не допустить распространение пожара на другие дома и строения.

Силами 14 человек и 3 единиц техники в 21.40 огонь был локализован, а в 21.49 открытое горение ликвидировано.

Как оказалось позднее, водитель крана-манипулятора вел несанкционированные работы, перенося часть постройки. В "Россети Урал" напомнили, что все работы с использованием спецтехники в охранных зонах ЛЭП разрешаются только при согласовании с сетевой организацией. Там также обратились к руководству уральских предприятий с убедительной просьбой уделять особое внимание безопасности своих сотрудников в охранных зонах ЛЭП. В противном случае это может привести к штрафу или, как в данной ситуации, к летальному исходу.

Теги: Верхняя Пышма, манипулятор, микрорайон, электричество, смерть


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