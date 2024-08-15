Не стало основателя пилотажной группы "Соколы России" Александра Харчевского

Скончался основатель пилотажной группы "Соколы России" Александр Харчевский. Ему было 74 года.

"Военный лётчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный лётчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России" <…> Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда", - написал о Харчевском губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Харчевский за свою карьеру провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем.

"Соколы России" сейчас являются единственной пилотажной группой, которая на боевых самолётах показывает приёмы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте.

Харчевский ушел и военной авиации в 2015-м, достигнув предельного возраста для военной службы.