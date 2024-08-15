Екатеринбургский ЖК "Нагорный" получил две федеральные награды

Екатеринбургский жилой комплекс "Нагорный" завоевал два первых места в летнем градостроительном конкурсе "ТОП ЖК". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "УГМК-Застройщик".

Престижное состязание среди застройщиков проходило в третий раз и было приурочено ко Дню строителя. В этом году экспертам предстояло оценить 564 заявки от 149 застройщиков со всей страны. Члены жюри выбирали победителей в 20 номинациях: лучшие арт-объекты дворового пространства, детские площадки, среда для формирования добрососедства, подземный паркинг, входные группы и многое другое.

Результаты летнего конкурса объявили на VII отраслевой конференции "Цифровизация в девелопменте" в Москве. В номинациях "Лучшая архитектурная подсветка фасада" и "Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории" победителем стал проект "УГМК-Застройщик" – ЖК "Нагорный", расположенный на перекрестке улиц Татищева-Токарей в Екатеринбурге.

Награды победителям вручил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Он сказал, что людям нужны не просто квадратные метры, как это было 10-15 лет назад, а по-настоящему комфортное жилье с благоустроенными дворами, удобными парковками, входными группами.

"В рамках летнего конкурса "ТОП ЖК" мы в очередной раз увидели огромный прогресс в этом направлении. В современных жилых комплексах буквально каждая мелочь служит повышению удобства и комфорта жителей", - отметил Кирилл Холопик.

"При реализации проектов мы развиваем прилегающие пространства: высаживаем деревья, организуем зоны отдыха и спорта. Это один из наших основных принципов. В озеленении пространства нам помогает компания Urban Green, известная своими ежегодными фестивалями ландшафтного искусства "Атмофест". Они используют методы, которые сохраняют систему геобиоценоза. Это касается не только растений, но и почвы, животных, микроорганизмов. Зеленые пространства необходимы для улучшения и поддержания экологии, здоровья горожан, нормального развития детей", - говорит генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Статус и узнаваемость жилому комплексу придает архитектурно-художественная подсветка, прототипом которой стало освещение дворцовых парковых ансамблей XVIII века. Концепция проекта не только подчеркивает характерные элементы фасадов, но и служит созданию своеобразного природного театра, демонстрирующего сценарии подсветки в темное время суток. Для создания атмосферы уюта и удобного перемещения во дворе ЖК установлены крупные фонари и малые световые элементы.

В настоящее время девелопер приступает к реализации новой очереди строительства "Нагорного", расположенного на пересечении улиц Токарей и Синяева. Согласно проекту, здесь к 2026 году появятся три секции 18, 21 и 28 этажей общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Вскоре появится и двухэтажный встроенный детский сад на 120 мест.