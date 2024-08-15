Производители продуктов питания намерены поднять цены на 5‑40%

Производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе-сентябре 2024 года закупочных цен на 5—40%, сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации издания, подобные обращения направили производители молочной продукции, хлеба, пивных напитков. Наиболее сильное подорожание затронет кондитерские изделия.

По словам источника в торговых сетях, подобное повышение цен со стороны производителей не связано с сезоном и нетипичен. Заместитель правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов считает, что увеличение цен вызвано ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов. Помимо этого, повышение закупочных цен может быть связано с подорожанием кредитов после повышения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что цены в заведениях общественного питания могут вырасти в среднем на 10% до конца года. По словам экспертов, инфляция растет опережающими темпами, что делает снижение цен в общепите маловероятным. Отмечается, что рестораторы вынуждены повышать цены из-за роста стоимости продуктов, арендной платы, коммунальных услуг и зарплат.