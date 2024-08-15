Причиной отравления пациентов в кардиоцентре в Сургуте стал некачественный фарш в голубцах

Некачественный фарш в голубцах стал причиной отравления сотни пациентов Окружного кардиологического диспансера Сургута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии установили фальсификацию продукции, наличие в фарше мяса птицы, незаявленного в рецептуре полуфабриката. В настоящее время очаг заболевания локализован.

Кроме того, во время расследования сотрудники ведомства установили, что приготовление готовых блюд на пищеблоке кардиодиспансера велось с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В том числе не соблюдалась температура приготовления блюд из мяса.

Работа пищеблока медицинского учреждения приостановлена, в кардиологическом диспансере введен карантин. Проводятся эпидемиологические расследования в отношении поставщиков и производителей продовольственного сырья. Напомним, в Сургуте в кардиоцентре сальмонеллез был выявлен у 94 человек. Информация о групповой заболеваемости направлена в прокуратуру ХМАО– Югры. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.