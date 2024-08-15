15 Августа 2024
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Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Под Красноармейском бандеровцы ввели почти круглосуточный комендантский час, ВС РФ активно наступают

В Новогродовке под Красноармейском (переименован украинским режимом в Покровск) с сегодняшнего дня введен почти круглосуточный комендантский час. Об этом накануне заявил начальник бандеровской "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.

Комендантский час будет действовать 20 часов в сутки - с 15.00 до 11.00. Гауляйтер сказал, что российские освободительные силы очень близко, ситуация вокруг города очень сложная, поэтому принято решение увозить людей в западном направлении.

Красноармейск - город на западе ДНР, который обособлен от Донецкой агломерации. Российские войска активно наступают на этом направлении, которое является самым опасным для боевиков. На днях украинский офицер с позывным "Алекс" сказал, что здесь большие проблемы. Но режим старается отвлечь внимание людей успехами боевиков в Курской области.

Депутат Рады Марьяна Безуглая вообще заявила о катастрофическом положении украинских войск в ДНР, где ситуации перестали уделять должное внимание.

Утром, по сообщению ТАСС, боевики сдали позиции возле железнодорожной ветки вблизи Новогродовки. Тем самым они вообще оголили небольшой участок фронта в стратегически важном районе.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что российские войска прорвали последнюю линию обороны ВСУ на пути к Новогродовке, до которой остается примерно три километра. Прорыв по фронту был осуществлен шириной до 5 км на глубину до 3 км. Без ввода в бой резервов есть угроза дальнейшего обрушения здесь фронта. А резервы боевиков брошены на Курщину. Правда, по данным Telegram-канала WarGonzo, украинские боевики концентрируют резервы в Курахово к западу от Донецка.

Как заявил военкор Марат Хайруллин, линии укреплений боевиков трещат по швам. Причем их даже иногда бросают. Так, последний участок "линии Порошенко" боевики местами просто бросили. 

Военкор Евгений Лисицын тоже отмечает, что красноармейском направлении произошли значительные изменения. На критическом участке, который боевики долго удерживали с большими потерями, наши войска начали стремительное наступление при минимальном сопротивлении. Освобождение населенных пунктов, расположенных на пути к Красноармейску идет быстрыми темпами: сказывается снятие резервов и переброска их в Курскую область.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что главком ВСУ Сырский отдал приказ готовить к обороне Красноармейск. По расчетам украинского генштаба, бои за город могут начаться уже в сентябре.

Теги: ВСУ, комендантский час, наступление


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