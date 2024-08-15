Залужный отрицает причастность к подрыву "Северных потоков"

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне служащий послом Украины в Великобритании, отрицает, что имел отношение к подрыву "Северных потоков". В разговоре с Wall Street Journal Залужный заявил, что предположения о его участии в диверсии являются "простой провокацией". Он также утверждает, что ВСУ "не уполномочены проводить зарубежные миссии".

Ранее WSJ писала, что идея подрыва газопроводов в мае 2022 года принадлежит Залужному, он собрал группу офицеров, которая разработала операцию и позже провела ее. Президент Украины Владимир Зеленский, якобы, изначально одобрил план, но после того, как о нем узнали США и выступили против, глава государства попросил Залужного остановить операцию. Но тот проигнорировал президента.