В Нижневартовске следователи подключились к истории с привязанным к мебели мальчиком

В Нижневартовске следователи подключились к скандальной истории с привязанным к мебели трехлетним ребенком, который едва не выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК, следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка. Действиям матери ребенка будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку проводят органы внутренних дел и социальные службы, которыми проверяются условия, в которых живет и воспитывается мальчик.

Напомним, 14 августа в полицию Нижневартовска поступило сообщение о ребенке, который играл у открытого окна. Дверь квартиры никто не открывал. Житель Нижневартовска, проживающий этажом выше, через окно, рискуя собственной жизни проник в квартиру, где находился мальчик и спас его.

В отношении 24-летней матери ребенка полицейские возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Женщина поставлена на профилактический учет в полицию, как неблагополучный родитель.

В ее действиях также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Мать мальчика отсутствовала четыре часа. На время отсутствия она привязала ребенка за ногу к мебели.