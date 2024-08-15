ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) чрезвычайной ситуацией международного значения на фоне стремительного распространения болезни в Африке. Очаг вспышки находятся в Демократической республике Конго (ДРК), но болезнь уже выявлена и в соседних странах.

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезвычайная ситуация международного значения – наивысший уровень опасности в международном праве в области здравоохранения.

В этом году mpox был обнаружен в десяти африканских странах, сообщили на прошлой неделе Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Обнаружение и быстрое распространение нового штамма mpox на востоке ДРК, его обнаружение в соседних странах, где ранее не сообщалось о mpox, и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу", — сказал Гебрейсеус.

Он подчеркнул, что для сдерживания вспышки необходимы скоординированные международные меры реагирования.

В России ранее фиксировались завозные случаи оспы обезьян.