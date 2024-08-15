Уральская пенсионерка почти 30 лет будет выплачивать долг по иску главы стройкомпании

Суд обязал общественницу из Екатеринбурга Елену Литвинову выплатить корпорации "Маяк" судебные издержки по делу об оскорблении главы компании Владимира Конькова. Благодаря апелляции со стороны адвоката, размер издержек сократился с более чем 800 тыс. до 140 тыс. руб., однако сумма все равно внушительная. Сама пенсионерка посчитала, что будет выплачивать долг в течение 29 лет.

История началась со сноса конструктивистского здания ПРОМЭКТ на Декабристов, 20. Работы возмутили жительницу соседнего дома Елену Литвинову. Она указала, что во время сноса возникли трещины на фасаде соседнего дома и внутри квартир. Екатеринбурженка освещала происходящее в социальных сетях, высказывая свою оценку действиям застройщика. Именно эти высказывания и привлекли внимание юристов компании.

В исковом заявлении было сказано, что свердловчанка оскорбила бизнесмена, из-за чего тот требовал в судебном порядке защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Стороны постоянно обжаловали решения судей, дело отправляли на пересмотр и, в конце концов, суд встал на сторону бизнесмена, обязав Литвинову выплатить 840 тыс. руб. судебных издержек. Позднее сумма была снижена до 140 тыс. Вот только выплачивать эту сумму разом общественница не намерена.

"Да, "Маяк" выиграл и меня обязали выплатить издержки, но есть одно "но". Я пенсионерка и по закону мне должны оставлять минимальную пенсию на проживание. Получается, что на выплату ежемесячно я смогу выделять только 400 руб. А значит свои деньги они получат только через 29 лет. Ну зато они выиграли", - рассказала Накануне.RU Елена Литвинова.

Она также добавила, что ежемесячно будет публиковать в своих соцсетях список продуктов, которые могла бы купить на эти 400 руб.

На месте здания ПРОМЭКТа строится ЖК "Архитектон".