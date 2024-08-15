Под Анапой перевернулся микроавтобус: семь человек пострадали
Под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами, семь человек обратились за помощью к медикам.
ЧП произошло около четырех утра в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск – Керчь.
Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на обочину и перевернулся. В микроавтобусе находилось 19 пассажиров.
"Предварительно установлено, что 56-летний водитель уснул за рулем. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу", - рассказали в полиции.