Под Анапой перевернулся микроавтобус: семь человек пострадали

Под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами, семь человек обратились за помощью к медикам.

ЧП произошло около четырех утра в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск – Керчь.

Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на обочину и перевернулся. В микроавтобусе находилось 19 пассажиров.

"Предварительно установлено, что 56-летний водитель уснул за рулем. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу", - рассказали в полиции.