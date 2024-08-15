Глава управления культуры Екатеринбурга поблагодарил РМК за выступление группы Dabro

Организаторы рассказали о главных площадках на предстоящем Дне города в Екатеринбурге. А глава управления культуры администрации уральской столицы Илья Марков выразил благодарность Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, основные площадки празднования 17 августа будут традиционными. На Октябрьской площади раскинется молодежное пространство "Горожане", на Площади 1905 года развернется большой семейный праздник, а торжественная церемония открытия Дня города, городская свадьба и вечернее гала-шоу конкурса "Мисс Екатеринбург" пройдут на сцене в Историческом сквере.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, представляя основные праздничные мероприятия, особенно отметил хедлайнеров центральной площадки в Историческом сквере.

"Мне хочется поблагодарить Русскую медную компанию, которая в этом году отмечает свое 20-летие и дарит всем горожанам выступление группы Dabro. Это классный коллектив. Мы давно мечтали, чтобы Dabro добралось до нашего города, и вот это случилось. РМК уже многие годы помогает приносить в наш город большой настоящий красивый праздник", - заявил Марков.

В 22:00, после выступления группы Dabro, пройдет праздничный фейерверк. Он продлится 7 минут.

Напомним, еще одной большой локацией от Русской медной компании в День города станет скейт-парк RCC Extreme около КРК "Уралец". Там пройдут первенство России по велосипедному спорту и всероссийские соревнования "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк. В финале вечера выступит популярный российский исполнитель и блогер Slava Marlow.