В Прикамье в июле выросла стоимость услуг ЖКХ и топлива

В июле в Пермском крае произошло увеличение тарифов на ЖКХ на 10,8%, сообщает Пермьстат.

В частности, обращение с твердыми коммунальными отходами подорожало на 9%, рост тарифов на горячую воду и отопление превысил 12%, водоснабжения и водоотведения – 14,0%. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией выросла в пределах 9%.

Кроме того, зафиксирован рост цен на моторное топливо (на 2,2% за месяц, 5,6% с начала года), более всего увеличилась стоимость бензина автомобильного различных марок (на 2,1-2,6%).

Напомним, согласно данным Росстата, цены на бензин на автозаправочных станциях третью неделю подряд растут быстрее инфляции. С начала 2024 года по 12 августа рост стоимости топлива на АЗС составил 5,95%, а инфляция — 5,11%. При этом темпы роста стоимости бензина в рознице ускоряются. В целом за неделю с 6 по 12 августа стоимость бензина на заправках выросла в среднем на 0,3%, при этом АИ-92 подорожал на 0,1%, а АИ-95 — на 0,2%. По данным ведомства, рост был отмечен в 76 субъектах.

Ранее российское правительство запретило экспорт топлива с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. При этом запрет не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений; на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и на гуманитарную помощь.