Россия вышла из Конвенции о защите национальных меньшинств

С 1 августа Россия вышла из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, сообщил МИД РФ.

Конвенция была подписана Россией в 1996 году, а для мониторинга за выполнением ее требований был создан консультативный комитет. Формально документ направлен на защиту национальных меньшинств, сохранение культуры, религии, языка, содействие равным правам и возможностям и т.п.

В 2022 году Россия вышла из Совета Европы из-за враждебного отношения этой организации к нашей стране. После этого Совет Европы существенно ограничил полномочия российского эксперта в консультативном комитете. В 2023 года был принят закон о денонсации Россией этой конвенции. Как отмечалось, это позволит избежать дискриминационного отношения к России.

Замглавы Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал "Парламентской газете", что отношения с этой структурой не складывались. Там обвиняли Россию в унижении и подавлении национальных меньшинств, сочиняя откровенную ложь. Выискивались какие-то конфликтные ситуации, а все остальное додумывалось, и делались обобщающие и лживые выводы.

Положение же малых народов никак не изменится от выхода России из этой конвенции, заверил депутат. Действует программа поддержки коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Характерно, что за последние десять лет в России не исчез ни один малый народ, даже состоящий из нескольких десятков человек, а народы побольше, например ненцы, даже увеличились.