WSJ: Зеленский лично одобрил подрыв "Северных потоков"

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности подрыва газопроводов начались в мае 2022 года. Утверждается, что все договоренности заключались в устной форме, чтобы не оставить улик.

Газета пишет, что позже Зеленский распорядился отменить подрыв "Северных потоков" по требованию ЦРУ, однако бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его приказ. Кроме того, он изменил первоначальный план. В частности, Залужный привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, передает ТАСС.

Ранее генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше.

Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда".