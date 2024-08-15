Суд оставил в силе приговор осужденному на Урале бывшему математику Мифтахову*

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову* (*внесен в реестр террористов и экстремистов).

В конце марта этого года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал Мифтахова виновным в оправдании терроризма из-за комментариев, которые тот давал во время просмотра телевизора в колонии. Азату назначили четыре года лишения свободы, первые два года – в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

При этом гособвинение запрашивало для него три года лишения свободы. В дальнейшем адвокатом Мифтахова была подана апелляционная жалоба на приговор.

Сегодня, 15 августа, Апелляционный военный суд в Московской области рассмотрел жалобу. Приговор Центрального окружного военного суда был оставлен без изменений.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе прошедшего на Урале процесса Азат Мифтахов заявлял, что в тот день в колонии они обсуждали телесюжет о взятии Бахмута, и он якобы лишь указал на некие "нестыковки" в репортаже.