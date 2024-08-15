В учебниках и детских книгах изменят шрифты

В России школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров уже готовит новый ГОСТ, который позволит издателям использовать современное написание. В настоящее время для учебников используют нормы от 1971 года. Они устарели, говорят в отрасли. Там считают, что нужны более свежие шрифты. На практике буквы могут увеличиться, стать толще, а также сменить линии рисунка.

Как заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, требования к написанию слов освежат по инициативе самих книжных производителей, в начале августа они уже провели совещание по этой теме. В ближайшие три месяца компании подготовят первый вариант стандарта, который могут принять уже к весне 2025 года.

Профессор, заведующий кафедрой глазных болезней РУДН Михаил Фролов заявил, что важно, чтобы новые шрифты учитывали потребности ребенка, свежие правила не должны провоцировать нарушение зрения у самых юных читателей, сообщают "Известия".