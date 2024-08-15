В России может появиться книжный аналог "Пушкинской карты" для дошкольников

Советник президента России Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой "Пушкинская карта".

Действие книжной карты предлагается распространить на маркетплейсы: на них планируется маркировать дошкольную литературу, которую можно будет приобрести в рамках новой госпрограммы. Номинал карты для покупки книг пока не утвержден.

В настоящее время обсуждается вариант, что он может составить до 3 тыс. руб. в год.

Вопрос о том, какое ведомство может быть назначено профильным в рамках этой программы, пока не поднимался, сообщают "Ведомости".

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести аналог "Пушкинской карты" для участников СВО. Ее номинал мог бы составить, например, 15 тыс. руб.