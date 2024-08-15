15 Августа 2024
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Экономика В России
Фото: nso.ru

Созданный в Перми IT-сервис Miro уйдет из РФ в сентябре

Российский сервис для совместной работы над проектами Miro объявил о завершении работы в РФ и Белоруссии.

Это произойдет с 12 сентября. Об этом компания заявила в письме своим пользователям. Решение объясняется недавно введенными санкциями Европейского союза и США, которые запрещают предоставлять услуги российским и белорусским пользователям. Запрещается предоставлять любому лицу в России проектные услуги и давать IT-консультации. Также запрещено поставлять облачные технологии и IT-поддержку для управления предприятием, а также программы для проектирования и производства.

В марте 2022 года Miro объявила о закрытии пермского филиала и прекратила новые продажи в России и Белоруссии. Сотрудникам была предложена помощь в релокации в другие подразделения, часть команды была переведена в Ереван, откуда позже ее должны были отправить в Турцию, а затем — в Амстердам.

Компания была основана в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в Перми и сначала называлась RealTimeBoard. Сейчас ее штаб-квартиры расположены в Сан-Франциско и Амстердаме, а офисы — в Берлине, Мюнхене, Лондоне, Париже, Сиднее, Токио и других городах.

Компания начала активно расти в 2020 году на фоне увеличения спроса на инструменты для удаленной работы в пандемию коронавируса. В 2022 году стоимость компании была оценена в $17,5 млрд, сообщает РКБ.

Теги: IT, санкции


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