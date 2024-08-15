Олимпиадников в вузах станет меньше

Министерство образования и науки может установить квоту на число бюджетных мест для абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад.

Как ожидается, не более 70% мест, финансируемых за счет государства, смогут занять победители и призеры интеллектуальных состязаний. В настоящее время в вузах нет регламентированного числа мест, которые могут занимать олимпиадники. В ведомстве указали, что планируют сократить число олимпиад, предоставляющих льготы для поступления, и изменить порядок поступления по олимпиадным достижениям, например зачислять на бюджет планируется только победителей и призеров состязаний за 11-й класс. Кроме того, на льготу в виде поступления без вступительных испытаний смогут претендовать только обладатели дипломов олимпиад первого или второго уровня.

В текущем году в нескольких университетах не хватило бюджетных мест для зачисления всех олимпиадников, например в Сеченовке. В медицинском университете рассказали, что не могут "набрать места из воздуха", а администрации нужно учитывать поступающих "по квоте". Чуть позже в вузе сообщили, что зачислили всех абитуриентов, сообщает ТАСС.