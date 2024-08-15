Власти Курской области заявили о фейках об отмене медицинской помощи

Власти Курской области призвали не верить сообщениям о приостановке медицинской помощи.

Такая информация распространяется спецслужбами Украины, сообщает Telegram-канал администрации региона. В фейковом сообщении приводится поддельный приказ областного Минздрава, в котором сообщается "о создании нескольких военных госпиталей на базе гражданских больниц, приостановке медицинской помощи жителям". Отдельное внимание уделяется пункту про "возможное радиационное поражение раненых", указали в администрации.

Также отмечается, что фальшивка "легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены".

Тем временем, оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и члены курского центра "Патриот".