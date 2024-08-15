Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого заместителя главы администрации города Байконура.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. Отмечается, что это делается по просьбе самого Лопаткина. В августе 2021 года стало известно об уголовном деле в отношении Лопаткина по статье "Получение особо крупной взятки".

21 июня 2024 года сообщалось, что Лопаткина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взятки. Как установил суд, в 2019 году первый замглавы администрации Байконура, а также трое предпринимателей существенно завысили сумму контракта на ремонт кровель жилых домов, обеспечив его заключение с подконтрольной фирмой, вследствие чего похитили бюджетные средства на сумму свыше 7,5 млн руб., сообщают "Ведомости".