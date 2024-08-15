РФ призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭС

Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.

Как заявил постоянный представитель России в международной организации Михаил Ульянов, он встретился с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на АЭС. "В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", — заявил дипломат.

Ульянов отметил, что молчание в этом вопросе "лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность", сообщает РБК.

Кроме того, в "Росатоме" призвали Международное агентство по атомной энергии определить источник атаки на Запорожскую АЭС и дать инциденту политическую оценку.

Ранее на объекте Запорожской АЭС произошел пожар. Это случилось после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло возгорание на объекте охладительных систем станции.