Костин: ВТБ присоединит Почта Банк в 2026 году

ВТБ планирует присоединить Почта Банк в 2026 году.

Как сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, после присоединения банка "Открытие" с президентом РФ и кабмином были согласованы "эти дальнейшие действия". Филиальная сеть будет сохранена "как она есть, в отделениях почты". Костин отметил, что решение о присоединении Почта Банка уже согласовала Федеральная антимонопольная служба.

Глава ВТБ сообщил, что сейчас кредитная организация заканчивает присоединение банка "Открытие", а после планирует интегрировать РНКБ, который "имеет 80% рынка в Крыму". Это будет сделано в начале 2025 года. Отмечается, что кредитная организация планирует "серьезное" расширение региональной сети, сообщает Forbes.

Ранее банкир предположил, что сделка будет выгодна обеим сторонам: ВТБ с точки зрения стратегического развития, а "Почте России" — с позиции дальнейшего функционирования банка и с финансовой точки зрения.