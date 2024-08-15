В курском поселке Глушково объявили обязательную эвакуацию

Оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию поселка Глушково.

Как заявил в Telegram врио губернатора Алексей Смирнов, координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и члены курского центра "Патриот".

До этого Смирнов сообщил, что ситуация в регионе остается сложной, продолжает действовать режим контртеррористической операции. В пунктах временного размещения находятся около 8 тыс. местных жителей, среди которых более 2 тыс. 200 детей. За сутки в регион доставили 57 т гуманитарной помощи.

Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области. Кроме того, в российский регион заходило "очень много иностранцев", большая часть уже уничтожена.