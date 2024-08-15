2007: В Тюмени рождается движение "Бессмертный полк", ставшее общероссийским

Движение "Бессмертный полк", в котором сейчас в той или иной форме участвует вся страна, зародилось именно в Тюмени в 2007 году.

Инициатива действительно была народной. Акция тогда прошла как шествие, в котором приняли участие тюменцы с портретами своих предков - участников Великой Отечественной войны.

Один из авторов идеи, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов вспоминает: "В 2007 году только прошла первомайская демонстрация в Тюмени. И я подумал, а как сделать, чтобы они (фронтовики - примечание .редакции) снова с нами прошли на параде, пусть и посмертно. Почему бы не идти с портретами наших отцов и дедов? Хотя бы так они должны быть в этот день, в свой день, на праздновании Победы".

И вот 8 мая в "Тюменских известиях" вышла публикация "Семейный альбом на параде". Горожан приглашали поучаствовать 9 мая в шествии с портретами своих родных, которые воевали во времена Великой Отечественной войны.

И в День Победы в 2007 году по улицам Тюмени прошла первая колонна, состоящая примерно из 100 участников.

В 2008 году акция называлась "Парад победителей". А два года спустя шествия уже прошли в Казани, Кемерово, Новосибирске, Севастополе - всего в 20 регионах России.

Кстати, автору идеи "Бессмертного полка" Геннадию Иванову в год 80-летия Тюменской области было присвоено звание Почетного гражданина города Тюмени.

В 2012 акция получила официальное название "Бессмертный полк". 9 мая 2015 года 500 тысяч человек вышли на акцию Бессмертного полка в Москве. Впервые тогда с портретом отца-фронтовика в ней участвовал президент России Владимир Путин.

В 2014 году шествие Бессмертного полка собрало в московском Парке Победы 40 тысяч москвичей. Среди них были народный артист СССР Василий Лановой и народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

Подавляющее большинство жителей России искренне поддерживают акции "Бессмертного полка", которые проходят в российских и зарубежных городах в День Победы. Уже в 2017 году социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечали, что такой позиции придерживаются 96% респондентов, причём, как подчёркивается, "доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет".

В 2018 году в акции "Бессмертный полк" по всей России уже приняли участие 10,4 млн человек.

А уже в год 80-летия Тюменской области губернатор Александр Моор, выступая на пресс-конференции, сообщил, что в регионе намерены создать филфильм про "Бессмертный полк". Сделать это намереваются в 2025 году - год 80-летия Победы.

Сегодня на официальном сайте движения зарегистрировано 943 тысячи 361 имя в летописи. Данные о своих предках может внести каждый желающий.