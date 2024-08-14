СК требовал отправить генерала Шестерова в СИЗО

Следователи в рамках уголовного дела о хищениях в парке "Патриот" требовали отправить замначальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО.

"По итогам рассмотрения ходатайства следственного органа суд постановил отправить его под домашний арест, который в настоящее время никто не обжаловал", - сообщили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.

Напомним, Главное военное следственное управление СК предъявило обвинение в хищении более 30 млн рублей бюджетных средств директору парка "Патриот" - полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову. По версии следствия, деньги похищались путем оплаты непоставленных товаров и невыполненных работ.

Ранее сообщалось, что Шестеров будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября.