Алаудинов: В Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, эти военные – "оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта".

Кроме того, по словам Алаудинова, в российский регион заходило "очень много иностранцев", большая часть уже уничтожена.

"Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности", - сказал командир «Ахмата» в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Алаудинов заявил, что получены подробности операции украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ 11 августа должны были захватить АЭС в Курчатове, после чего Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.

Алаудинов добавил, что ВСУ не выполнили задачу в Курской области, большая часть техники противника уже уничтожена, как и большая часть личного состава. Также он заявил, что ВСУ не контролируют Суджу, в городе находятся подразделения Минобороны РФ.