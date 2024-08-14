Астраханским росгвардейцам - участникам СВО вручили награды

Торжественная церемония награждения прошла в батальоне Южного округа войск национальной гвардии РФ. Благодарственные письма и почётные грамоты военнослужащим от имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина передал вице-губернатор — председатель правительства региона Денис Афанасьев.

Во время построения начальник управления Росгвардии по Астраханской области полковник полиции Андрей Кука отметил, что личный состав и дальше будет выполнять служебно-боевые задачи на высоком уровне.

«Благодарю за достойное выполнение воинского долга. Отдельные слова благодарности вашим родным и близким. Терпения и сил. Победа будет за нами», – сказал Денис Афанасьев.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.РФ или по телефону: 8-8512-22-70-18.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.