Игорь Бабушкин указом президента включен в состав Морской коллегии

Президент России подписал указ о создании Морской коллегии. Ее возглавил помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллегии Российской Федерации включены главы ряда регионов России, в том числе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Основной задачей Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации станет координация деятельности, связанной с сохранением морского потенциала, совершенствованием законодательной базы международного сотрудничества, а также защитой интересов Российской Федерации на международных переговорах в области морской деятельности.

Включение губернатора Астраханской области в состав коллегии связано с его опытом и успешной деятельностью по развитию Каспийского кластера, а также с уникальным геостратегическим положением региона, имеющим выход к Каспийскому морю, пояснили в пресс-службе губернатора.

Каспийское направление является одним из главных региональных направлений национальной морской политики Российской Федерации. В последнее время оно приобретает особое значение с учетом значительного роста грузопотока по международному транспортному коридору «Север-Юг». Этому способствует реализация в Астраханской области ряда крупных инвестиционных проектов, в том числе создание Каспийского кластера, проведение масштабных дноуглубительных работ в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

В Морской коллегии также будет создан Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, Совет по защите национальных интересов в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности.