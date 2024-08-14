Томатная страда - в Астраханской области начался сбор помидоров

150 тысяч тонн астраханских помидоров уже убрано. Они продаются на местных рынках, экспортируются в соседние регионы и направляются на переработку, сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона рассказал, что область традиционно занимает первое место в России в этом направлении. На одном из крупнейших агропредприятий региона уже две недели ведётся сбор томатов. При этом используются современные томатоуборочные комбайны.

«Машины не имеют аналогов в стране и позволяют кратно увеличить сбор овощей для промышленной переработки», — сообщил министр Руслан Пашаев.

Астраханские томаты отличаются высокими вкусовыми качествами, транспортабельностью, повышенным содержанием сухих веществ и сахара, равномерным созреванием.

«Вкус астраханского томата давно уже стал нашим региональным брендом наравне с арбузами, икрой и воблой. В сезон сбора урожая нашим томатам нет равных, так как регион славится именно томатами, выращенными в открытом грунте», — рассказывают фермеры.

Приобретение современного оборудования стало возможным благодаря государственной поддержке. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства, и объем бюджетных средств, выделяемых на развитие отрасли, ежегодно увеличивается.