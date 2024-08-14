Срок ареста Блиновской продлили на полгода

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской до 2 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также продлен срок ареста, наложенного на имущество "королевы марафонов".

Кроме того, суд отказал защите Блиновской в возвращении уголовного дела прокурору.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.