14 Августа 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В Кировской области будет организовано более 100 событий, приуроченных ко Дню российского флага

В День Государственного флага России в Кировской области пройдет более 100 мероприятий, посвященных этому празднику. События запланированы практически в каждом муниципальном образовании – домах культуры, библиотеках, музеях, на общественных пространствах, сообщает пресс-центр Правительства региона.

На главной площади Кирова – Театральной – состоятся акции «Российский триколор» и «Три любимых цвета». Волонтеры будут раздавать жителям и гостям города ленты-триколор, которые можно будет прикрепить на специально установленный каркас.

Одним из ключевых событий станет проект «Свет России». Сотни кировчан – общественные активисты, волонтеры, студенты, педагоги – примут участие в создании световой картины в бело-сине-красной гамме.

На площадке у кировского областного Дома дружбы народов 22 августа будет поднят 6-метровый российский флаг, пройдет акция «Триколор моей страны». Здесь же состоится торжественное вручение паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста и проявившим себя в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни.

российский флаг(2018)|Фото: Накануне.ru

В Вятском художественном музее в преддверии праздника пройдет творческая встреча со знаменитым художником, мастером исторической живописи Василием Нестеренко, который посвятил 650-летию Кирова персональную выставку «Мир и война».

А в кировском музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики откроется экспозиция «Российский флаг в космосе» – посетители увидят фотографии из полетов и космических экспедиций с российским флагом, сделанные в разные годы на Международной космической станции. Организаторы выставки также напомнят гостям и о полете в космос юбилейного флага Кирова с символикой 650-летия.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Также в День Государственного флага России в Кировской области состоятся конкурсы патриотической песни, презентации книг, стихов и песен, посвященных России, викторины, интеллектуальные игры на знание истории родной страны, экскурсии, лекции, мастер-классы.

Теги: день российского флага, бело-сине-красная гамма, триколор


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