МЧС: Из приграничья Курской области отселили большинство жителей

Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселили в безопасные места, сообщает МЧС России.

По данным министерства, за минувшие сутки из приграничья уехали более 300 человек.

В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. Там находятся около 8 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей.

"Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тысяч человек", - говорится в заявлении МЧС в Telegram-канале.

За прошедшие сутки около 200 курян разместились в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в эвакуации нуждаются 180 тысяч курян. В Госдуме заявили, что около 5 тысяч детей планируется вывезти из пострадавших районов Курской области.