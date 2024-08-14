14 Августа 2024
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Состоялась рабочая встреча Дмитрия Чернышенко у с главой Кировской области Александром Соколовым

Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. На ней обсудили вопросы развития науки, образования, спорта, туризма, а также подготовку к празднованию 650-летия города Кирова – организационный комитет по его подготовке и проведению возглавляет вице-премьер.

Как сообщает пресс-центр Правительства Кировской области, одним из основных вопросов встречи стало обсуждение хода реализации проектов кураторства. В Кировской области отобрано и реализуется 6 таких проектов. В их числе — «Развитие сети туристических маршрутов и событийного потенциала «Вятка гостеприимная», «Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона», «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации» и другие.

По итогам I полугодия 2024 г. среднее достижение по проектам составило 98,1% — регион занимает 3 место из 14 в Приволжском федеральном округе. Также по итогам полугодия благодаря проектам кураторства в экономику области привлечено 15 млрд руб. частных инвестиций и создано 17,8 тыс. рабочих мест.

«Этот год для Кирова — юбилейный, а значит, особенно значимый. Подготовка к празднованию 650-летия города идет по указу Президента Владимира Путина. Сегодня регион участвует в целом ряде национальных и федеральных проектов, направленных на развитие и улучшение качества жизни граждан. Так, в настоящее время в Кировской области по нацпроекту "Образование" идет строительство 10 школ, ведущий вуз региона — Вятский государственный университет входит в программу "Приоритет-2030", создается новая спортивная инфраструктура. Важно, чтобы празднование дало новый импульс развитию субъекта по всем направлениям», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

В этом году Кировская область вновь успешно прошла отбор в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому к кластерам «Машиностроение», «Медицина», «Сельское хозяйство», созданным по федпроекту, добавится еще один – «Химическая отрасль».

Кроме того, в научных организациях Кировской области ведут исследовательскую деятельность 3 молодежные лаборатории на базе Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого: лаборатория молекулярной биологии и селекции, лаборатория селекции овощных культур, лаборатория биотехнологических методов селекции сельскохозяйственных растений.

«650-летие Кирова стало настоящим драйвером развития всего региона. Главным подарком для людей стало глобальное благоустройство города: дороги, улицы, дома. Привели в порядок почти 1 тыс. объектов. Реконструировали аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Благоустроили парк имени Кирова, где появились памп-трек, скейт-парк, игровые и спортивные площадки. Преобразился знаменитый каскад парковых прудов. В праздничных мероприятиях уже приняли участие более 300 тыс. горожан и гостей Кирова», – отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Глава региона напомнил, что летом Кировская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России «Регион для молодых» Росмолодёжи. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование». В рамках него в Кирове появится большой Молодёжный центр – настоящий подарок для молодежи в год 650-летия города.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Кроме того, в 2024 году регион стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Бизнес спринт – (Я выбираю спорт)» на строительство фиджитал-центра. Софинансирование строительства этого спортивного объекта предполагается с участием частных партнеров.

Теги: дмитрий чернышенко, александр соколов, рабочая встреча,


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