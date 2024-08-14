Пермскую чиновницу, обвиняемую в получении взятки, оставят под стражей

Начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова останется в СИЗО до 7 октября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

Апелляционную жалобу ее защитника на меру пресечения в виде заключения под стражу Пермский краевой суд оставил без удовлетворения.

Напомним, 9 августа стало известно, что начальник Управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере".

По данным следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми, бизнесмен, компания которого занимается строительством жилых и нежилых зданий, передал Чирковой через посредника 5 млн руб. Взамен он рассчитывал на "совершение заведомо незаконных действий" в интересах своей фирмы.