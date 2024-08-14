Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции по делу журналистки Баязитовой

Мосгорсуд перенес на 21 августа апелляцию журналистки Александры Баязитовой и медиаменеджера Ольги Архаровой. Они пытаются оспорить приговор по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Обе женщины имели отношение к Telegram-каналу "Адские бабки", за "блок на негатив" в котором, по мнению следствия, хотели получить 1,2 млн руб. Обе они не признали себя виновными. Суд приговорил их к 5 (Баязитову) и 4,5 (Архарову) годам колонии, при этом обвинитель требовал приговорить Баязитову, больную сахарным диабетом, к 14 годам колонии. Президент России Владимир Путин признался, что "оторопел", когда услышал об этом.

По данным "Коммерсанта", потерпевший по делу Баязитовой и Архаровой приготовил для апелляционной инстанции ходатайство, в котором будет просить назначить осужденным условные сроки.

Фигурантки, с учетом времени, которое они провели в СИЗО, уже отбыли в заключении по три года. Это значит, что даже если приговор останется в силе, после его вступления в силу обе смогут претендовать на условно-досрочное освобождение как отсидевшие более половины срока, отмечает издание.