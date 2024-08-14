Минобороны: Попытки прорыва ВСУ пресечены в пяти курских селах

Российские войска пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь Курской области в районах сел Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевский, Камышное, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в районе населенного пункта Мартыновка обнаружены и уничтожены две группы ВСУ, передвигающиеся на пикапах.

Около Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного российские войска отразили шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

В районах Кремяного, Локни, Олешни, Дарьино и Свердликова нанесено поражение скоплениям техники и живой силы противника, добавили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2300 военных, а также 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.